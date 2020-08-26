الأرصاد الجوية تنتظر جوا ممطرا على بعض المناطق

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 أغسطس الغد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا غائما منقلبا إلى غيوم أحيانا وغير ممطر أساسا مع احتمال هطول مطر قصير الزمن ليلا على بعض المناطق وسقوط ضباب ضعيف صباحا على المناطق المختلفة وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 26-28 مئوية نهارا على شبه جزيرة أبشرون وبين 20-22 مئوية ليلا وبين 26-28 مئوية نهارا في باكو العاصمة.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا في أجواء محافظات أذربيجان مع احتمال هطول مطر قصير الأجل على بعض الأراضي الجبلية نهارا وسقوط ضباب صباحا على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية ضعيفة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.