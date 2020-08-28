  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال يهز جليلآباد

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة جليلآباد الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 11:05.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 28 كم.

    وشعر الزلزال حتى 3 درجات في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :زلزال يهز جليلآباد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
    الأرصاد الجوية تنتظر جوا ممطرا على بعض المناطق
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة اساسا على معظم مناطق البلد للغد
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
    سيل في نهر بالاكنتشاي غرب البلد
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا مرتفع الدرجة على بعض المناطق غدا
    زلزال يهز جليلآباد