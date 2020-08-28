زلزال يهز جليلآباد
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة جليلآباد الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 11:05.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 28 كم.
وشعر الزلزال حتى 3 درجات في المنطقة.
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