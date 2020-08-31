باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج) نقل 99.2 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال شهر يوليو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن عدد مستخدمي النقل بالسكك الحديدية كان 36.5 الف شخص في شهر يونيو.

AZERTAG.AZ : نقل 99.2 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده