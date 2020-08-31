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    اقتصاد


    نقل 99.2 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نقل 99.2 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال شهر يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن عدد مستخدمي النقل بالسكك الحديدية كان 36.5 الف شخص في شهر يونيو.

    AZERTAG.AZ :نقل 99.2 ألف راكب بالسكك الحديد خلال يناير
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