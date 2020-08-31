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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الدرجة إلى 35 مئوية على بعض المناطق غدا

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 سبتمبر / أيلول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وحارة طول اليوم وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-20 مئوية ليلا وبين 33-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 33-31 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-60 في المائة ليلا وبين 40-35 في المائة نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

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