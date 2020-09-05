تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة احيانا وغير ممطرة اساسا مع احتمال تكون ضباب ضعيف ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 19-21 مئوية ليلا وبين 30-32 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية معتدلة وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية معتدلة وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة يوم 6 سبتمبر في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال الرعد والمطر القليل المحلي على مناطق مختلفة وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .

كما تنتظر الهيئة في اجواء جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا .