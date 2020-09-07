"أزال" تناشد الركاب الزائرين الى تركيا

باكو، 7 سبتمبر، اذرتاج

ناشدت شركة "الخطوط الجوية الأذربيجانية" أزال الركاب المتوجهين (المتوجهات) الى تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان جوازات سفر مواطني أذربيجان (كذلك الأطفال) سارية المفعول في تركيا لمدة 180 يوم ابتداء من يوم قدوم البلد، ذلك بناء على القواعد المطردة في تركيا. لذلك، توصى شركة "أزال" ركاب رحلاتها الخاصة الى إسطنبول بإعادة النظر في مدة سريان مفعول جوازات سفرهم.