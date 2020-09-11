الأرصاد الجوية تتوقع الرعد والمطر المتقطع في بعض المناطق الجبلية للغد

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 سبتمبر / أيلول الغد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة. ومن المتوقع هطول أمطار قصيرة الأجل في بعض أجزاء شبه الجزيرة ليلا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 27-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 19-21 مئوية ليلا وبين 28-31 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-35 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة وحرارة مياه البحر 25-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر الغزير المحلي وتساقط البرد في بعض المحافظات الشمالية والغربية ليلا ومساء وتكون ضباب على بعض المناطق الجبلية صباحا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.