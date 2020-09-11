  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    "أزال" تطبّق نظام التناوب الالكتروني في رحلات بين موسكو وباكو

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]

    باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

    بدأت شركة "أزال" الأذربيجانية تطبيق نظام التناوب الالكتروني عند شراء التذاكر في اتجاه موسكو-باكو لعودة أبناء وطننا الى البلد ابتداء من 11 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أزال ان بيع التذاكر سينظم بالتناوب في هذا الاتجاه، نظرا للطلب المتزايد على الرحلات في فترة الوباء، قلة عدد الرحلات وغير انتظامها.

    يمكن التسجيل في الطابور الالكتروني عبر واتس اب وعبر هذا الرابط:

    https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000946120

    AZERTAG.AZ :"أزال" تطبّق نظام التناوب الالكتروني في رحلات بين موسكو وباكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان إلى أوكرانيا
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    نقل حوالي 9000 حاوية عبر سفينة "أكتاو – باكو" خلال 8 أشهر
    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]
    "أزال" تناشد الركاب الزائرين الى تركيا
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٦]
    زيادة نقل منتجات الحليب والفواكه بسكة الحديد إيران-أذربيجان-روسيا
    "أزال" تطبّق نظام التناوب الالكتروني في رحلات بين موسكو وباكو