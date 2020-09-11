"أزال" تطبّق نظام التناوب الالكتروني في رحلات بين موسكو وباكو
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
بدأت شركة "أزال" الأذربيجانية تطبيق نظام التناوب الالكتروني عند شراء التذاكر في اتجاه موسكو-باكو لعودة أبناء وطننا الى البلد ابتداء من 11 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أزال ان بيع التذاكر سينظم بالتناوب في هذا الاتجاه، نظرا للطلب المتزايد على الرحلات في فترة الوباء، قلة عدد الرحلات وغير انتظامها.
يمكن التسجيل في الطابور الالكتروني عبر واتس اب وعبر هذا الرابط:
https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000946120
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