الحافلات السريعة ستستمر في العمل بعد استئناف عمل مترو باكو نقل الركاب

باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

على الرغم من استئناف حركة الركاب في قطارات الأنفاق في باكو سيواصل تشغيل الحافلات السريعة نظراً للوضع الوبائي الحالي والعدد الكبير من نداءات المواطنين.

وأفاد المكتب الصحفي لإدارة النقل في باكو لوكالة أذرتاج أن الحافلات على الخطوط السريعة ستكون في خدمة الركاب بطريقة محددة مسبقاً. سيتم تعديل عدد الحافلات على هذه الخطوط وفقاً لاحتياجات الركاب. سيتم تحديد التشغيل الإضافي للخطوط السريعة على أساس التحليل والإحصاءات المتعلقة بحركة الركاب. في هذه الحالة، ستؤخذ في الاعتبار الطعون الواردة من المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لوقف حركة وسائل النقل العام في كل يومي السبت والأحد حتى 30 سبتمبر 2020، سيتم تعليق حركة الركاب العادية والسريعة من الساعة 00:00 يوم 12 سبتمبر إلى الساعة 06:00 يوم 14 سبتمبر.