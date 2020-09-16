ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 342.9 ألف طن بزيادة 3.1 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و411.9 ألف طن بنمو 1.9 في المائة والبيض إلى مليار و324.2 مليون بيضة بزيادة 6.6 في المائة والصوف إلى 15.5 ألف طن بارتفاع 0.5 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 446.6 طن من دودة القز. وارتفع الناتج الزراعي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، بما في ذلك إنتاج المحاصيل بنسبة 0.6 في المائة والإنتاج الحيواني بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ما بين يناير – أغسطس عام 2019.