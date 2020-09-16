باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 سبتمبر الغد. أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس ممطرة متقطعة أساسا صباحا ومساء وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون. وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية. وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهاراوحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

AZERTAG.AZ : تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

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