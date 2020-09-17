تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قصير المدة إلى الليل في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 19-21 مئوية ليلا وبين 23-25 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أساسا مع الرعد واحتمال المطر في بعض المحافظات وغير ممطرة أساسا نهارا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-21 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .