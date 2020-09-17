  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تستأنف الرحلات إلى باكو

    ١٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]

    باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

    تخطط شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية استئناف الرحلات على مسار كييف – باكو – كييف ابتداء من اول أكتوبر.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن الشركة تستأنف الرحلات من كييف إلى لندن وبراغ وبروكسل ودوسيلدورف أيضا.

    يذكر أن الرحلات الجوية المنظمة بين أوكرانيا وأذربيجان أوقفت منذ 17 مارس بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    -0- ME 8

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تستأنف الرحلات إلى باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
    الحافلات السريعة ستستمر في العمل بعد استئناف عمل مترو باكو نقل الركاب
    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
    "أزال" تطبّق نظام التناوب الالكتروني في رحلات بين موسكو وباكو
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    تسليم البيتومين المنقول من أذربيجان إلى أوكرانيا
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    نقل حوالي 9000 حاوية عبر سفينة "أكتاو – باكو" خلال 8 أشهر
    الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تستأنف الرحلات إلى باكو