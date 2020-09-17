الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تستأنف الرحلات إلى باكو

باكو، 17 سبتمبر، أذرتاج

تخطط شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية استئناف الرحلات على مسار كييف – باكو – كييف ابتداء من اول أكتوبر.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن الشركة تستأنف الرحلات من كييف إلى لندن وبراغ وبروكسل ودوسيلدورف أيضا.

يذكر أن الرحلات الجوية المنظمة بين أوكرانيا وأذربيجان أوقفت منذ 17 مارس بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حسينلي مراسل أذرتاج

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