"آيروفلوت" تنفذ رحلات جوية في اتجاه موسكو – باكو - موسكو
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نفذت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" رحلات جوية في اتجاه موسكو – باكو - موسكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان شركة الطيران الروسية تشرع في تنفيذ الرحلات المباشرة من موسكو إلى باكو ابتداء من 23 سبتمبر.
سيتم تسيير الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع.
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