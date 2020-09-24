تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 24 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال ضباب ضعيف صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-20 مئوية ليلا وبين 26-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع الرعد والمطر قصير الأجل في بعض المحافظات الشمالية والغربية نهارا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 14-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .