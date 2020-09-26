باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة احيانا وغير ممطرة اساسا وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-19 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 17-19 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال الرعد والمطر المتقطع احيانا وكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج على بعض المحافظات الشمالية والغربية وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 14-18 مئوية نهارا.