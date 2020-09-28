الأرصاد الجوية تنشر تقريرا يوميا لظروف الطقس المتوقعة للغد

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة ظروف طقس غائمة وغير ممطرة وهبوب رياح شمالية شرقية يتوقع استبدالها بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-19 مئوية ليلا وبين 23-26 مئوية نهارا.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع الرعد والمطر قصير الأجل في بعض المحافظات الجبلية وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 7-11 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا غير ممطر أساسا مع احتمال مطر قصير الاجل في بعض المناطق في النصف الأول من اليوم وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا غير ممطر أساسا مع احتمال مطر قصير المدة على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية في أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا غير ممطر وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب في الجبال وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.