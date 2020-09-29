الأرصاد الجوية تنشر تقريرا يوميا لظروف الطقس المتوقعة للغد

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة ظروف طقس غائمة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-17 مئوية ليلا وبين 22-25 مئوية نهارا.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر في بعض المحافظات مساء وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 7-11 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .