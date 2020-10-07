تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 أكتوبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-15 مئوية ليلا وبين 19-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مختلف المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .