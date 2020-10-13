باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 أكتوبر تشرين الاول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة اساسا وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-15 مئوية ليلا وبين 21-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 13-15 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وبين 4-9 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 12-17 مئوية نهارا.