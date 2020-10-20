تقرير الأرصاد الجوية حول ظروف الطقس في محافظات قراباغ العليا للغد

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 أكتوبر تشرين الأول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة ظروف طقس غائمة منقلبة والى غيومة أحيانا وممطرة في بعض المناطق وغير الممطرة في النصف الثاني من اليوم وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا.

وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة ليلا وبين 60-70 في المائة نهارا.

وفي جمهورية نخجوان الذاتية الحكم تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وتنتظر الهيئة بمحافظات قراباغ العليا في خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك جوا ممطرا متقطعا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج في الأراضي الجبلية وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا.

وفي أجواء مدينة كنجة ومحافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع احتمال كثافة الهطول في بعض المناطق وغير ممطرة أساسا نهارا وتكوّن ضباب بمختلف المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا.

وتنتظر جوا ممطرا متقطعا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج في الأراضي الجبلية العالية وتكوّن ضباب بمختلف المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية في أراضي محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وبمحافظات أران المركزية في يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تتوقع الهيئة جوا ممطرا متقطعا أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-16 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وكثافة الهطول في بعض الأماكن وتكون ضباب في الجبال وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 18-21 مئوية نهارا وبين 10-13 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.