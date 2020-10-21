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    تقرير الأرصاد الجوية حول ظروف الطقس للغد

    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 أكتوبر تشرين الأول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة ظروف طقس غائمة منقلبة والى غيومة أحيانا وتكون ضباب في النصف الثاني من اليوم على بعض المناطق وممطرة في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة .

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس غير ممطرة مع احتمال تكون ضباب في النصف الثاني من اليوم على بعض المناطق وممطرة في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية معتدلة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في الجبال. 

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