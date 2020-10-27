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    اقتصاد


    الإحصاءات تكشف عن حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية الشهر السابق

    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]

    باكو، 27 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية خلال شهر سبتمبر العام الماضي 673.7 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 633.4 ألف طن من الشحنات كان من نصيب شحنات الترانزيت.

    وجاء في البيان أن عدد الركاب المنقولين بحرا بلغ 2500 راكب.

     

    AZERTAG.AZ :الإحصاءات تكشف عن حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية الشهر السابق
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