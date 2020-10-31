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    تقرير الأرصاد الجوية حول ظروف الطقس المتوقعة لاول نوفمبر

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-17 مئوية ليلا وبين 20-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 21-23 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية معتدلة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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