زلزال في بحر الخزر

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 62 كم في بحر الخزر في 3 نوفمبر.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 16:16 بتوقيت باكو. شعر بها سكان بعض قرى محافظة خاتشماز.