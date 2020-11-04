  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥‎٢]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 62 كم في بحر الخزر في 3 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 16:16 بتوقيت باكو. شعر بها سكان بعض قرى محافظة خاتشماز.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
    تقرير الأرصاد الجوية حول ظروف الطقس المتوقعة لاول نوفمبر
    ٢٣.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢٩]
    زلزال في بحر الخزر
    ٢٢.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة في محافظات قراباغ العليا للغد
    ٢١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]
    تقرير الأرصاد الجوية حول ظروف الطقس للغد
    زلزال في بحر الخزر