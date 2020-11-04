زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٥٢]
باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج
وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 62 كم في بحر الخزر في 3 نوفمبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 16:16 بتوقيت باكو. شعر بها سكان بعض قرى محافظة خاتشماز.
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