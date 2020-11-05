باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا مع احتمال مطر صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-15 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 13-15 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أساسا مصحوبة بالرعد احيانا وكثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط الثلج في الاراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 2-6 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-12 مئوية نهارا.