بدء إنشاء سكة الحديد جابهار - زاهدان في ايران

طهران، 5 نوفمبر، أذرتاج

بدأت أعمال انشاء سكة الحديد من ميناء جابهار الى مدينة زاهدان في ايران.

افادت وكالة أذرتاج ان وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي حضر حفل إرساء حجر الاساس. قال الوزير ان سكة الحديد هذه ستربط ميناء جابهار بالمناطق الايرانية الاخرى. يتوقع نقل حوالي مليون راكب و2.8 مليون طن من شحن عبر هذا الطريق. سيتم تدشين سكة الحديد هذه في نهاية العام 2022.

يشار الى ان سكة الحديد هذه ستزيد حجم الشحن المنقولة من بلدان آسيا الجنوبية الشرقية الى اوروبا عبر اراضي اذربيجان. كان ميناء جابهار يستخدم لتطوير افغانستان اساسا. لهذا السبب سحبت الولايات المتحدة الامريكية اسم هذا الميناء من قائمة العقوبات. اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان هذا الميناء سيكون خارج تاثير العقوبات. وهذه المسألة سمحت للهند بتوظيف استثمارات في ميناء جابهار. بين الهند واوروبا علاقات تجارية كبيرة.

ان الشحن ستنقل من ميناء ممباي الى ميناء جابهار ومنه بسكة الحديد الى اوروبا عبر اراضي اذربيجان وروسيا.