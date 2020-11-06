باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة مع هطول المطر المتقطع وكثافة الهطل على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أساسا مع احتمال أمطار غزيرة على بعض المناطق وانتقاله الى تساقط الثلج في الاراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-13 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا.