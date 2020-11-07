باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة مع هطول المطر المتقطع وكثافة الهطل على بعض مناطق شبه الجزيرة وانقطاع الهطل نهارا تجريجيا وهبوب رياح شمالية معتدلة ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أساسا مع احتمال أمطار غزيرة على بعض المناطق وتساقط الثلج في الاراضي الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا وبين 1-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 5-9 مئوية نهارا.