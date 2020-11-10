باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة متقطعة مع احتمال أمطار غزيرة على بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-10 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وكثافة الهطل على بعض المناطق وتسقط الثلج في الاماكن الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا وبين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 3-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.