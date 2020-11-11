زرع أشجار الدلب الشرقي في قرية قارغابازار المحررة في فضولي
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٤]
باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج
في اطار حملة زرع شتلات الاشجار المقامة بمبادرة من وزارة الزراعة والغابات التركية وبرعاية وزارة البيئة والثروات الطبيعية زرعت اشجار في قرية قارغابازار المحررة في محافظة فضولي، كما كان في كل المناطق الاذربيجانية.
افادت اذرتاج ان عمال الوزارة زرعوا شتلات اشجار الدلب الشرقي وبذور البلوط.
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