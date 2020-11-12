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    الوزير: يخطط انشاء سكة حديد من تركيا الى نخجيوان

    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢١]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    يخطط انشاء سكة حديد من تركيا الى نخجيوان.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قارا اسماعيل اوغلو.

    اوضح الوزير انه يخطط انشاء سكة الحديد في اتجاه نخجيوان بعد الاوضاع الجديدة الناشئة في اذربيجان وان اعمال التصميم على وشك الاستكمال.

    AZERTAG.AZ :الوزير: يخطط انشاء سكة حديد من تركيا الى نخجيوان
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