باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة الى المساء على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تكون ضباب ومطر رذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب ضعيف ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق ومطر رذاذ وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق ومطر رذاذ وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال مطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وانقطاع الهطل نهارا تدريجيا وتكون ضباب في الجبال وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-9 مئوية ليلا وبين 11-15 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية