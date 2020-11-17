توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا

باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بين شركتي مساهمة السكك الحديدية الأذربيجانية والجورجية.

افادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع تحدث رئيس السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف عن علاقات التعاون القائم بين السكك الحديدية الأذربيجانية والجورجية وقدرات النقل والخدمات اللوجستية لأذربيجان والإصلاحات في السكك الحديدية والعمل على زيادة الكفاءة.

وقدم معلومات مفصلة عن خط سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس وممرات النقل بين الشمال والجنوب والجنوب الغربي. وقال إن تعزيز الطرق الدولية يهدف إلى زيادة إمكانات العبور للدول المشاركة.

أشار جاود قوربانوف في حديثه عن أهمية خط سكة حديد باكو - تبليسي - قارس إلى أن هذا الطريق هو أقصر الطرق وأكثرها موثوقية لربط أوروبا بآسيا.