  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا

    ١٧.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 17 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بين شركتي مساهمة السكك الحديدية الأذربيجانية والجورجية.

    افادت وكالة اذرتاج انه خلال الاجتماع تحدث رئيس السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف عن علاقات التعاون القائم بين السكك الحديدية الأذربيجانية والجورجية وقدرات النقل والخدمات اللوجستية لأذربيجان والإصلاحات في السكك الحديدية والعمل على زيادة الكفاءة.

    وقدم معلومات مفصلة عن خط سكة حديد باكو - تبيليسي - قارس وممرات النقل بين الشمال والجنوب والجنوب الغربي. وقال إن تعزيز الطرق الدولية يهدف إلى زيادة إمكانات العبور للدول المشاركة.

    أشار جاود قوربانوف في حديثه عن أهمية خط سكة حديد باكو - تبليسي - قارس إلى أن هذا الطريق هو أقصر الطرق وأكثرها موثوقية لربط أوروبا بآسيا.

    AZERTAG.AZ :توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
    الوزير: يخطط انشاء سكة حديد من تركيا الى نخجيوان
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]
    بدء إنشاء سكة الحديد جابهار - زاهدان في ايران
    ٢٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
    الإحصاءات تكشف عن حجم عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ البحرية الشهر السابق
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٧]
    أذربيجان: تقييد عمل مطار حيدر علييف الدولي مؤقتا
    توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا