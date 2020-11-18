باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 776 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتسقط الثلج في الاماكن الجبلية وكثافة الهطول المطري والثلجي على بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا وهبوب رياح شرقية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.