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    مواصلة حملة زراعة اشجار في المناطق المحررة من وطأة الاحتلال الارمني

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]

    باكو، 18 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    زرعت أشجار الدلب الشرقي في محافظة زانجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني برعاية وزارة البيئة والثروات الطبيعية وبمشاركة موظفي وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة حرس الحدود.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم الوزارة إرادة إبراهيموفا أنه في موسم الخريف، تزرع الاشجار المختلفة وخاصة الدلب الشرقي في اراضينا المحررة كما كان في كل المناطق الاذربيجانية.

    يذكر ان عمال وزارة البيئة والثروات الطبيعية زرعوا شتلات اشجار الدلب الشرقي وبذور البلوط في قرية قارغابازار المحررة في محافظة فضولي خلال الاسبوع الماضي.

    AZERTAG.AZ : مواصلة حملة زراعة اشجار في المناطق المحررة من وطأة الاحتلال الارمني
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    مواصلة حملة زراعة اشجار في المناطق المحررة من وطأة الاحتلال الارمني