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    شركة الطيران "آزال" الاذربيجانية تستأنف رحلات باكو - ناختشفان - باكو

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    ستستأنف شركة النقل الجوي الوطنية لأذربيجان (AZAL) رحلاتها على خط باكو- ناختشيفان- باكو اعتباراً من 19 نوفمبر.

    أفادت المكتب الصحفي لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة لوكالة أذرتاج أنه سيتم تشغيل الرحلات يومياً: المغادرة من باكو في الساعة 13:00 والرحلة من ناختشيفان في الساعة 16:10.

    سيتم السماح للمسافرين الذين يقدمون شهادة اختبار COVID-19 سلبياً بالصعود على متن الطائرة. نظرًا للعدد المحدود للرحلات الجوية وارتفاع الطلب في فترة الوباء يتم بيع تذاكر الطيران في هذا الاتجاه على أساس تسلسلي. يتم التسجيل في قائمة الانتظار بطريقتين - من خلال نموذج التسجيل أو عبرWhatsApp messenger .

    للرحلات الجوية من باكو إلى ناختشفان: https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000853919.؟

    WhatsApp: +99455204 65 54

    للرحلات الجوية من ناختشفان إلى باكو: https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000886220.

    WhatsApp: +994 60487 30 11

    سيُطلب من الركاب إرسال نسخ ممسوحة ضوئياً من بطاقات الهوية وأرقام الاتصال الخاصة بهم. تطلب شركة الطيران أيضًا عدم التقديم عبر الإنترنت وعبر WhatsApp. سيؤدي ذلك إلى زيادة قوائم الانتظار عبر الإنترنت وتأخير استجابة موظفي مركز الاتصال.

    في نفس الوقت، يتم إبلاغ الركاب بأنه لا تقبل طلبات تذاكر الطيران في هذا الاتجاه من خلال المكالمات إلى مركز الاتصال لشركة الطيران.

    وفقاً للقواعد المعتمدة في فترة الوباء، يُسمح فقط بحمل حقائب اليد النسائية أو حقائب الرجال أو حقائب الكمبيوتر المحمولة التي لا تزيد أبعادها عن 30 × 35 × 10 سم (يجب استخدام الحقيبة للغرض المقصود منها فقط) كأمتعة يدوية. يجب أن تكون الأمتعة الأخرى مسجلة في المقصورة، بما في ذلك الأكياس الورقية والبلاستيكية. يبلغ الحد الأقصى للوزن المسموح به للأمتعة المؤجرة للنقل المجاني 23 كيلوغراماً، ويجب ألا تتجاوز أبعادها 158 سم في مجموع ثلاثة أبعاد.

    AZERTAG.AZ :شركة الطيران "آزال" الاذربيجانية تستأنف رحلات باكو - ناختشفان - باكو
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