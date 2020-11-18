مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال الاصلاحات في سوق الطاقة الاذربيجاني

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

جرت مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال اصلاح سوق الطاقة في اذربيجان.

ابلغت وكالة تنظيم قضايا الطاقة (AERA) أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة لوكالة تنظيم قضايا الطاقة سمير أخوندوف وممثلين آخرين عن المنظمة التقوا مدير إدارة التجارة الدولية لأذربيجان جويل ديربيشاير والمدير الإقليمي للطاقة في السفارة البريطانية وأيرلندا الشمالية. وخلال الاجتماع، قدم سمير أخوندوف معلومات مفصلة عن أنشطة الوكالة وتحدث عن التعاون الناجح مع عدد من المنظمات الدولية وأشار إلى أهمية دراسة التجربة الدولية في تنفيذ الإصلاحات في سوق الطاقة.

في نفس الوقت، تبادل الجانبان الآراء حول فرص التعاون في مجال إصلاح سوق الطاقة في أذربيجان.