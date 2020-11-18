  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال الاصلاحات في سوق الطاقة الاذربيجاني

    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٣]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    جرت مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال اصلاح سوق الطاقة في اذربيجان.

    ابلغت وكالة تنظيم قضايا الطاقة (AERA) أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة لوكالة تنظيم قضايا الطاقة سمير أخوندوف وممثلين آخرين عن المنظمة التقوا مدير إدارة التجارة الدولية لأذربيجان جويل ديربيشاير والمدير الإقليمي للطاقة في السفارة البريطانية وأيرلندا الشمالية. وخلال الاجتماع، قدم سمير أخوندوف معلومات مفصلة عن أنشطة الوكالة وتحدث عن التعاون الناجح مع عدد من المنظمات الدولية وأشار إلى أهمية دراسة التجربة الدولية في تنفيذ الإصلاحات في سوق الطاقة.

    في نفس الوقت، تبادل الجانبان الآراء حول فرص التعاون في مجال إصلاح سوق الطاقة في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال الاصلاحات في سوق الطاقة الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]
    شركة الطيران "آزال" الاذربيجانية تستأنف رحلات باكو - ناختشفان - باكو
    ١٧.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٥‎]
    توقيع وثيقة حول التعاون الثنائي في مجال نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وجورجيا
    ١٢.١١.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
    الوزير: يخطط انشاء سكة حديد من تركيا الى نخجيوان
    ٠٦.١١.٢٠٢٠ [٠٠:٠٩]
    بدء إنشاء سكة الحديد جابهار - زاهدان في ايران
    مباحثات حول التعاون مع بريطانيا في مجال الاصلاحات في سوق الطاقة الاذربيجاني