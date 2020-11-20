نائب وزير الاقتصاد: اعادة بناء خط سكة الحديد بين هوراديز وجولفا تفتح فرصا جديدة أمام مسار أذربيجان – ايران – تركيا

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

قالت سوينج حسنوفا إن اعادة بناء خط سكة الحديد الواصل بين هوراديز وجولفا تفتح فرصا جديدة أمام مسار أذربيجان وايران وتركيا.

أفادت أذرتاج عن حسنوفا نائبة وزير الاقتصاد قولها إن خطوة تاريخية قد اتخذت نحو ربط جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي بأذربيجان القسم الرئيسي الأذربيجاني عبر طرق برية:

"اعادة بناء خط سكة الحديد بين هوراديز (فضولي) – جولفا (نخجوان) تفتح فرصا جديدة أمام مسار أذربيجان – ايران – تركيا عابرا من خط سكة الحديد الواصل بين جولفا وسفيان ووان بجانب تمهيد ظروف ملائمة لتطوير مشروع سكة الحديد الواعد الرابط مباشرة بين خطوط سكة الحديد بين أذربيجان وتركيا."

واضافت نائبة وزير الاقتصاد أن "اعادة بناء الاتصال البري للسيارات مع نخجوان ستزيد سرعة وآفاق اعادة بناء اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال وتطويرها وتنميتها. كما انه يؤدي الى انشاء مسار مثمر جديد ضمن ممر النقل الغرب والشرق خاصة في مجالي تركيا وأذربيجان وآسيا الوسطى فضلا عن آفاق تشكل طريق بري للسيارات بين تركيا وروسيا ايضا."