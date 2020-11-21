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    الداخلية: كشف ملابسات 22 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 9 أحداث جنائية ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 22 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 13 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وقعت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 5 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 21 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

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