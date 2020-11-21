تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد تتوقع انخفاض درجات الحرارة الى ما تحت الصفر في منطقة قراباغ

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر ليلا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وغير ممطرة أساسا نهارا وتكون ضباب أحيانا وهبوب رياح شرقية معتدلة. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 8-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-1 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وغير ممطرة أساسا نهارا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وغير ممطرة أساسا نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-1 مئوية تحت الصفر نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة احيانا وغير ممطرة نهارا أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 5-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2 مئوية تحت الصفر و2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على بعض المناطق وغير ممطرة نهارا أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أحيانا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.