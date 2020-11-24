باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وقع زلزال بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 62 كم في بحر الخزر في 24 نوفمبر. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 14:11 بتوقيت باكو. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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