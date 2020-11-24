  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 62 كم في بحر الخزر في 24 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 14:11 بتوقيت باكو.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    تسخير فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور
    ٢١.١١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    تتوقع انخفاض درجات الحرارة الى ما تحت الصفر في منطقة قراباغ
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]
    مواصلة حملة زراعة اشجار في المناطق المحررة من وطأة الاحتلال الارمني
    ١٨.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    زلزال في بحر الخزر