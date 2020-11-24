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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في باكو – صور

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في الرابع والعشرين من نوفمبر اليوم يقع على عنوان حي نظامي شارع ميرزايف رقمي 58 و58أ وشارع قره قرايف رقمي 33 و37 بين بنايات سكنية كثيرة الطوابق يسكنها 2200 مواطن.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب مصغر لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

    كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما على مساحة 2500 متر مربع وأقيمت 5 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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