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    اقتصاد


    اعمال انشاء الطريق البري الجديد بين فضولي وشوشا مستمرة

    ٢٤.١١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٥‎]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    تستمر اعمال انشاء الطريق البري الجديد بين فضولي وشوشا.

    افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني القائد الاعلى المظفر إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا شاركتا في حفل ارساء حجر الاساس للطريق البري الجديد الى مدينة شوشا تاج قراباغ. طول الطريق البري بين احمدبايلي – فضولي ي شوشا 101.5 كم وعرضه الاجمالي 37.7 متر.

    يمر هذا الطريق في اراضي محافظات فضولي وشوشا وخوجالي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني ومرتبط بطريق رقم م 6 بين حاجيقابول وبهرام تابه ومينجيوان الى الحدود مع ارمينيا. سيربط هذا الطريق بما يزيد عن 20 منطقة سكنية لمحافظة فضولي ومدينة شوشا الى جانب المحافظات المذكورة.

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