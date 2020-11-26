باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال أمطار على بعض مناطق شبه الجزيرة الى المساء وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر وتساقط الثلج الى المساء على بعض المناطق والجبلية وتكون ضباب احيانا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.