باكو، 26 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 27 نوفمبر تشرين الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة متقطعة مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وانقطاع الهطول نهارا أساسا وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة أساسا وتساقط الثلج وغير ممطرة اساسا نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.