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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٩:١٩]

    باكو، 3 ديسمبر ، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 ديسمبر كانون الاول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا في معظم المناطق مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الشمالية والشرقية وتكون ضباب في بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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