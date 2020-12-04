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    انخفاض درجة الحرارة الى 2-4 تحت الصفر في المناطق الجبلية

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 ديسمبر الغد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الارصاد الجوية لوزارة البيئة والثروات الطبيعية أن درجة الجرارة ستنخفض الى 2-4 درجات تحت الصفر.

    من المتوقع أن يكون الطقس غير مستقر في البلاد من 5 إلى 8 ديسمبر بعد الظهر مع هطول أمطار عرضية وثلوج في الجبال وأمطار غزيرة في بعض الأماكن

    AZERTAG.AZ :انخفاض درجة الحرارة الى 2-4 تحت الصفر في المناطق الجبلية
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