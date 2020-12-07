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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٥‎]

    باكو، 7 ديسمبر ، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 ديسمبر كانون الاول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر رذاذ الى الليل على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 772 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتسقط الثلج في الاماكن الجبلية وغير ممطرة نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 8-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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