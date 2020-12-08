تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو ، 8 ديسمبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 8 ديسمبر اليوم يقع على عنوان حي ياسامال الحارة السكنية "يئني ياسامال" الجديدة رقم 2 بين بنايات سكنية كثيرة الطوابق يسكنها نحو 2000 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما وأقيمت 3 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.